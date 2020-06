Verzet tegen Almende College vooral uit verdriet over teloorgang de Paasberg

DEN HAAG/ SILVOLDE - ,,We zijn zeker niet uit op de sloop van het in aanbouw zijnde Almende College, we willen alleen dat de gemeente het prachtige gebied rondom de Paasberg veel beter beschermt.” Dat zei een inwoonster van Silvolde gisteren bij de Raad van State.

Daar werd de bodemzaak behandeld over de uitbreiding van het Almende College op de Isala-locatie in Silvolde. De rechtszaak leek nog het meest op een achterhoedegevecht. Want de bouw is al in volle gang en de school wordt eind november opgeleverd.



Woordvoerster Liesbeth Biesterbos van de bezwaarmakers vroeg desondanks aandacht voor het kwetsbare gebied rondom de Paasberg en Oude IJssel. Volgens haar moet de gemeente Oude IJsselstreek zich veel meer inspannen om de natuur, stilte, rust en de nachtelijke donkerte te behouden en versterken. Zij vreest dat het daarmee straks helemaal gedaan is, als er honderden leerlingen meer op de Isala-locatie terecht kunnen.

Volledig scherm Interieur van het nieuwe Almende College in Silvolde, met links het restaurant. © Architektengroep Gelderland / RoosRos Architecten

Luidruchtige brommers en scooters

De bewoners vrezen dat de overlast van jongeren toeneemt, die nu al met luidruchtige brommers en scooters over het fietspad scheuren, dat achter hun tuinen loopt. Verder vrezen ze een enorme toename van de verkeers- en parkeeroverlast én hinder van hangjongeren op en rond de nieuwe parkeerplaats en fietsenstalling.

Volgens Biesterbos is van de historische schoonheid van het gebied de laatste jaren bovendien steeds meer af geknabbeld, door allerlei bouwactiviteiten. Rechter en staatsraad Dick Slump begreep dat, maar zei dat de Raad van State alleen kan oordelen over de uitbreiding van de school. ,,De rode lijn in deze zaak is de onvrede van omwonenden tegen de teloorgang van het gebied. Maar daar kunnen wij met een uitspraak niets aan doen.”

‘Geen enkele kans gekregen bij gemeente’