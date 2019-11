Verzet tegen begroting Oost Gelre blijft zonder succes

Dat is de uitslag na een middag- en avondvergadering in het oude stadhuis van Groenlo. Op één na werden alle aanpassingen van D66, PvdA, OOG, Nieuwe Liberalen OG weggestemd. Het enige succesje was het in stand laten van het budget van 5000 euro per jaar om eigenaars van bijzondere bomen te helpen om die te onderhouden. Dat voorstel van OOG werd gesteund door het CDA en kreeg daardoor voldoende steun.



Dat betekent dat de begroting van de partijen CDA en VVD voor het gemeentelijke werk in 2020 werd aangenomen met twaalf stemmen voor en negen tegen. Volgens de coalitiepartijen zijn de ombuigingen nodig.