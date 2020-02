Verzetsmuseum op wielen in Borculo

75 jaar bevrijding

Voorzitter Hanjo Willems van de Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen: „Eigenlijk hadden we deze interactieve mobiele expositie langer in Borculo willen hebben om er meer leerlingen naartoe te kunnen laten gaan. Bij voorkeur ook iets later in het voorjaar, richting 1 april, de datum dat Borculo is bevrijd. Dit jaar staan we immers stil bij 75 jaar bevrijding. Maar we moeten het doen met de week dat de trailer voor ons beschikbaar kon komen. De expositie en met name ook het lesmateriaal erbij is een beetje gericht op de oudstejaars van het basisonderwijs. In Borculo hebben we jaarlijks een project rond gedichten om rond de nationale herdenking voor te dragen. Om die reden focussen we óók op de tweedeklassers uit het voortgezet onderwijs.”