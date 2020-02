Verzorgingshuis Sint Bernardus opent als restaurant én hotel met 21 kamers

Kwaliteit gaat voor kwantiteit in het leven: alaaf!

14:13 Alaaf! Het carnaval is weer in alle hevigheid losgebarsten in de regio. Als oud-Oeteldonker houd ik wel van dit feestje. En het is in Berkelland dit weekeinde dubbel feest: prins Joost mag weer zes jaar over Berkelland regeren!