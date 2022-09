Verzorgingstehuis Lichtenvoorde krijgt regionale functie in asielcrisis: ‘Ook statushouders uit andere gemeenten’

met video Maisoogst komt vroeg dit jaar, door droogte kwaliteit van gewas nog twijfelach­tig

STEENDEREN - Door droogte en veel zonuren komt de maïsoogst in de Achterhoek drie weken eerder dan normaal en is de oogst al bijna volledig binnen. Het is nog maar afwachten of het gewas van voldoende kwaliteit is.

14 september