Verzorgingstehuizen in regio houden adem in, eerste besmettingen zijn feit: ‘We zijn zeer bezorgd’

Verzorgingstehuizen houden collectief hun hart vast nu het aantal besmettingen in de hele samenleving oploopt. ,,We willen voor de ouderen koste wat kost voorkomen dat we weer dicht moeten”, zegt woordvoerder Eric Bosman van zorgkoepel Actiz. ,,We kunnen het niet uitsluiten, maar het is echt de allerlaatste maatregel die we willen nemen.” In Gelderland-Zuid zijn inmiddels op verschillende instellingen voor ouderen weer besmettingen. ,,En dat aantal stijgt”, zegt een woordvoerder van de GGD Gelderland-Zuid. In Gelderland-Midden is op dit moment niemand besmet in een verpleeg- of verzorgingstehuis.

De branchevereniging van zorgorganisaties Actiz is daarnaast ‘zeer bezorgd’ over de huidige testcapaciteit. ,,Personeel zit dagenlang thuis in afwachting van een testuitslag. Medewerkers die nog wel op de vloer aanwezig zijn lopen daarom een marathon. En we zijn nog niet eens bekomen van de eerste marathon! Dit is echt loodzwaar, we zijn zeer bezorgd over hoe dit verder moet.”

Er wordt door zorgmanagers naarstig gezocht naar manieren om de woonhuizen zo lang mogelijk open te laten, ook als er iemand binnen het gebouw besmet is. ,,Wij kunnen in het geval van een besmetting ook één vleugel dicht doen, en de andere open houden”, zegt Marieke van Westerlaak van woonzorgcentrum Domus Magnus in Nijmegen. ,,In sommige gevallen kunnen we bewoners ook zelf in quarantaine plaatsen, dan kan verder alles open blijven.”

In de regio Nijmegen loopt het aantal besmettingen flink op, maar bezoekers mogen nog vrij komen en gaan in Domus Magnus. Zij hoeven ook geen mondkapje op, als zij afstand houden van de bewoners. ,,Je moet je voorstellen dat de ouderen hier altijd zijn. Ze wonen hier. Als iedereen altijd een mondkapje draagt, zien zij dus nooit meer een gewoon gezicht.”

Bezoek alleen buiten in de tuin

Ook in huize Avondrust in Opheusden is een mondkapje niet verplicht. Bezoekers mogen daar namelijk nog altijd niet binnen komen, maar zien de bewoners buiten in de tuin. ,,Op deze manier hopen we zo lang mogelijk bezoek te kunnen blijven ontvangen en vrij te blijven van besmettingen”, zegt locatiemanager Arry Maurits. Er zijn buiten units geplaatst waar bewoners hun bezoek kunnen ontvangen nu het kouder wordt. Wat haar betreft blijft het bezoek aan haar bewoners doorgaan. ,,We merken dat dit bezoek heel erg belangrijk is voor onze bewoners. Als we moeten sluiten van de overheid dan luisteren we daarnaar, maar anders blijven wij het op deze manier doen.”

Quote ,,Als je corona van dichtbij hebt meegemaakt, beleef je dit heel anders. Voor mensen in de ouderen­zorg is corona geen ver-van-mijn-bed-show. Henk Hogevonder, Regiomanager Marga Klompé