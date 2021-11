Via de sluis naar de sint: intocht op de Doetinchemse Bleek loopt ondanks strenge coronamaatregelen als gesmeerd

Prins Erik II regeert over 'Waskuup­stad’ en heeft zijn broers als adjudanten

’S-HEERENBERG - Erik Krijgsman gaat regeren over Waskuupstad ('s-Heerenberg) onder de naam Prins Erik II. Bijzonder is dat hij zijn twee broers Danny en Rob als adjudanten heeft gekozen. ’t Geet weer loos, is het motto dit carnavalsseizoen.

12 november