Videomeeting raad Doetinchem loopt helemaal vast

Na een schorsing liep de videomeeting steeds na enkele seconden weer vast. Diverse pogingen om de boel weer op te starten mislukten en werden even na middernacht opgegeven.



De vergadering was nog lang niet afgelopen. Met name het onderwerp over het afval kostte ruim twee uur tijd. Hierdoor was kort na 23 uur agendapunt 4 afgerond. Er waren - door meerdere moties vreemd aan de agenda, onder meer over de gifvaten - liefst 11 vergaderpunten. Het eind was dus nog lang niet in zicht. Hoe de vergadering verder gaat is nog niet duidelijk.