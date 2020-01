Videoportret Herman Schepers op historisch filmfestival Eibergen

Eerder werd al bedacht dat ‘75 jaar bevrijding’ de rode draad zou zijn voor het jaarlijkse filmfestival dat zondag 2 februari in ‘t Spieker wordt gehouden. Toen zomer 2019 Herman Schepers overleed, die in 1978 gangmaker van het festival was, werd besloten Ben Tragters videoportret van Herman Schepers te programmeren.

‘Herman Schepers, het historisch geweten van Eibergen’, is de titel van Tragters filmportret van Schepers. De verzamelaar Herman Schepers had een feilloos gevoel om oude films te pakken te krijgen, aanvankelijk om ze voor het festival te lenen, maar later in het digitale tijdperk ook om ze in bezit te krijgen en in ruil daarvoor een gedigitaliseerde versie aan de eigenaar terug te geven. Sindsdien is een hele videotheek opgebouwd.

De video laat veel van Herman Schepers zien, de verzamelaar, de geoloog, de archeoloog en historicus. Hij was van alle markten thuis.

Canadezen

Het festival wordt begonnen met een film van Ada en Jan Antink die in 1995 de activiteiten t.g.v. 50 jaar bevrijding vastlegde. De Hofvennestraat tuigde de straat op en hing modelvliegtuigen boven de straat, waarbij ook een paar Canadese bevrijders een kijkje nam. Vervolgens zien we de dodenherdenking bij het oorlogsmonument en de feestelijkheden op de Nieuwe Maat.

Verder is er de film ‘Haar naam is Betty’ van de Enschedese cineaste Heleen Blaauw, waarbij Betty Rosenbaum die in de oorlog bij ‘moeder’ Hageman was ondergedoken en veel later in een schoolklas vertelt over haar beleving in die tijd.

Duits materiaal

De film ‘Eibergen in oorlogstijd’ is grotendeels samengesteld met beelden van meester Vinke, destijds hoofd van de Julianaschool in Eibergen. Museum De Scheper heeft veel materiaal over WO2, zowel op papier als op film.. De overheid vond dit materiaal zo interessant, vooral ook i.v.m. het regionale belang, dat zij daarvoor het museum subsidieerde. Omdat het speciaal hier het grensgebied betreft bevat het ook Duits materiaal als pamfletten en affiches, Het is allemaal door Jansje en Leo van Dijk geïnventariseerd en de films zijn in een speciale studio gerestaureerd en geconserveerd.