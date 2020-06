Vier Achterhoekse burgemeesters nemen duik in Stroombroek to fight cancer

Dit gebeurt in het kader van Swim to fight cancer. Het evenement zou dit jaar op voor de derde keer in de regio op 13 september worden gehouden, maar gaat niet door vanwege corona.



De duik van de burgemeesters vindt zaterdag in beslotenheid plaats. Ook Marius van Zeijts, de voorzitter van de Koninklijk Nederlandse Zwembond springt het water in. Hiermee wil de organisatie aandacht vragen voor kankeronderzoek. Door het hele land nemen burgemeesters, op plekken waar Swim to fight cancer niet doorgaat, symbolisch deel door een korte duik te maken.