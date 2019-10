Vier badmintonclubs uit Berkelland slaan handen ineen: ‘Overleven kan alleen samen’

Directeur bibliothe­ken Bronck­horst vreest ook na ‘meevaller’ voor sluiting vestigin­gen

8:01 Bij de bibliotheken in Bronckhorst zijn ze nog steeds bang voor sluiting. De gemeente Bronckhorst stelt 171.000 euro extra beschikbaar zodat de vestigingen in Vorden, Steenderen, Hengelo en Zelhem ook volgend jaar nog open kunnen zijn. Volgens Wieb Broekhuijsen, directeur van Bibliotheek West-Achterhoek, is dat uitstel van executie. ,,Het probleem wordt een jaar vooruitgeschoven.’’