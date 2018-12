Vier broers stoppen met twee bouwmarkten, maar timmeren wel lekker door

De vraag is hen zó vaak gesteld. Logisch ook, want zie maar eens koers te houden als je vier kapiteins voor twee schepen hebt. Maar oké: Gerard (63), Harry (61), Jos (60) en Toon (53) Schoemaker zullen nog één keer uitleggen hoe ze het zo lang met elkaar hebben uitgehouden op de werkvloer. ,,Het belangrijkste is dat we ieder onze eigen verantwoordelijkheden hebben’’, zegt Harry, om vervolgens direct toe te geven dat het fijn was om de laatste vijftien jaar twee bouwmarkten te hebben. ,,Vier man op één locatie was misschien wel te veel geweest.” Woordenwisselingen waren er zeker, maar het liep nooit op de klippen. Gerard, met een knipoog: ,,Het is ook goed dat onze partners nooit in de zaak hebben gewerkt.”