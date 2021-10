Vier generaties en nu ook een koninklijke onderscheiding voor het Terborgse Kaak Groep

video Gloednieu­we waterstof­bus gaat verloren bij brand in Arriva-loods: ‘Ik zag vuur en hoorde knal­len’

DOETINCHEM - In een loods van Arriva in Doetinchem woedde donderdag een grote brand waarbij een bus op waterstof volledig is uitgebrand. De splinternieuwe waterstofbus was nét deze week aangekomen in Doetinchem.

10:59