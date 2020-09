Vier kazen afstand bij Zuivelhoeve Eibergen, na verbouwing in coronatijd

Bezorgservice

Je winkel verbouwen in coronatijd. Het lijkt extra spannend. En dat is het ook. Maar Leppink deinsde er niet voor terug. „De week vóórdat heel Nederland in coronastand draaide, had ik het laatste gesprek met Zuivelhoeve. Inmiddels weten we ook hoezeer in deze spannende tijd lokaal kopen belangrijk is en gevonden wordt. Ik ben lokaal ook gaan bezorgen. Dat wordt enorm gewaardeerd. Sowieso: als ik iets op Facebook post, bijvoorbeeld, komen er meteen reacties.”