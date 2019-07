Vier keer autobanden gedumpt in drie dagen, politie zoekt beelden

Het dumpen van de banden is een milieudelict en daders kunnen voor zo’n economisch misdrijf vervolgd worden. Maar volgens Van Krieken is het lastig daders te achterhalen, mede doordat in het buitengebied geen camera’s hangen. ,,We zijn dus afhankelijk van meldingen en mensen die iets verdachts hebben gezien op die plekken”, zegt de agent.



De politie gaat uit van een verband tussen de dumpingen en is op zoek naar de dader of daders. Er is informatie dat de banden zijn vervoerd met een wit busje, ook zou er een auto-ambulance zijn gezien. Er zijn geen aanwijzingen dat een aanhanger is gebruikt. ,,Als mensen iets weten horen wij het graag”, zegt Van Krieken.



Verder is de politie naarstig op zoek naar camerabeelden. Op de plekken waar de banden zijn gedumpt hangen geen camera’s, maar volgens Van Krieken kunnen beveiligingscamera’s aan huizen ook helpen. ,,Op die beelden kan iets te zien zijn van de route die de daders hebben gereden. Dit kan ons aanwijzingen geven die ons dichter bij de daders kunnen brengen”, zegt de agent.



De politie is de komende dagen extra alert op verdachte voertuigen in het buitengebied en vraagt ook om hulp van de burger. ,,Het gebied is zó uitgestrekt dat we het niet alleen kunnen. Daarom: bel meteen 112 bij een verdachte situatie”, zegt Van Krieken.