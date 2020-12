Vier omroepen willen nu samen verder: ‘Dit komt voort uit de streek zelf’

Dat betekent dat één omroep voor de hele Achterhoek, dus inclusief Doetinchem en omringende gemeenten, niet haalbaar is. Voor deze streek lijken er zelfs drie omroepen te komen, want in Bronckhorst, Lochem en Zutphen wordt gewerkt aan een omroep die zich alleen op dat gebied richt.



En dat is ook goed, vinden ze in de oostelijke Achterhoek, want werken op die schaal is prima. Dat er landelijk werd gedacht aan één omroep voor de hele Achterhoek is een brug te ver.



,,Ook bij de NLPO, de landelijke vereniging van lokale omroepen, zijn ze blij met ons initiatief”, zegt Geert Krosenbrink, voorzitter van RTV Slingeland (Winterswijk). ,,Dit komt voort uit de streek zelf.”

Samenwerken, dan fusie

Met de collega’s van AFM (Aalten) en Gelre FM (Oost Gelre en Berkelland) benaderen ze de gemeenten met hun samenwerkingsplan, dat over enkele jaren kan volgen door een fusie.



‘Schaalvergroting is noodzakelijk, maar de afstand tussen de streekomroep en de burger moet niet te groot worden’, schrijven ze aan de vier gemeentebesturen. ,,Je moet luisteraars uit Wehl niet opzadelen met nieuws uit Groenlo”, vindt Hylke ter Beest van Gelre FM.



Die vier gemeenten worden wel om extra geld gevraagd. De nieuwe omroepstichting maakt de door de rijksoverheid gevraagde kwaliteitsslag door te investeren in enkele journalisten en een technische man, samen 2,5 volledige baan.



Daarvoor is uitbreiding van de jaarlijkse subsidie nodig, van 1,28 euro per huishouden naar 1,25 euro per inwoner. De vier omroepen krijgen nu 75.000 euro, dat moet 160.000 euro worden.

Nodig voor keurmerk

Die professionele journalisten zijn nodig om het keurmerk te krijgen, dat hoort bij een kwalitatief goede streekomroep die actief is met radio, tv (nu alleen in Winterswijk, maar de anderen willen ook), internet en sociale media.



Als Berkelland of Oost Gelre in maart 2021 de uitzendlicentie niet verlengd gaat het niet door. En als één van de gemeenten niet het gevraagde bedrag kan of wil subsidiëren kan het zo niet worden uitgevoerd. Hylke ter Beest: ,,Gemeenten kunnen niet gaan shoppen, het kan niet zomaar voor iets minder, dan is er een probleem.”