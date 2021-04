Vier ramen stadhuis in Doetinchem ingegooid, ‘verdacht persoon’ zit vijf minuten op bankje

Video Filmer Ben Tragter hielp het verleden vangen in bewegend beeld

26 april BORCULO - In ziekenhuis MST in Enschede is 22 april Borculoër Ben Tragter overleden. Geboren in Eibergen, sinds 1970 woonachtig in Borculo. Tot zijn zeventigste actief als fysiotherapeut maar vooral bekend door zijn films en vrijwilligerswerk op het gebied van geschiedenis en natuur.