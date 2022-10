Vier zonnevelden geregeld, nog twee te gaan; Oude IJsselstreek wil naar energieneutrale gemeente

In Oude IJsselstreek komen zes nieuwe zonnevelden. Daarmee haalt de gemeente ruim tachtig procent van de gestelde doelen voor energietransitie. Voor vier van de zonnevelden is inmiddels een vergunning afgegeven. De andere twee staan in de planning.

De gemeente Oude IJsselstreek wil in 2030 net zoveel energie gaan opwekken als het verbruikt. Ze is daarmee al een heel eind op weg door de dertien windmolens en een paar zonneparken. Om de volledige honderd procent te halen werd aan initiatiefnemers gevraagd hun plannen in te dienen voor in totaal 60 hectare zonnevelden.

Vier vergunningen

De vier die nu een omgevingsvergunning hebben zijn Havebos rondom het spoor in Silvolde, de vuilstort in Rafelder, Laarstraat in Warm en de Zonnewilg in Netterden. De eerste twee plannen liggen nog wel bij de Raad van State omdat er bezwaar is ingediend, maar de gemeente verwacht hiervoor snel groen licht te krijgen.

Vijftien plannen

In totaal zijn er vijftien plannen binnengekomen die samen goed zouden zijn voor een totale oppervlakte van 170 hectare. De inzendingen die bij de gemeente binnen kwamen veroorzaakten veel reuring. Omwonenden werden overvallen door de plannen en kwamen in opstand. Uit die onvrede werd het Burgerinitiatief Oude IJsselstreek opgericht. Het moet er voor zorgen dat inwoners betrokken blijven en kunnen meedenken over de invulling van de nieuwe plannen.

Nieuwe plannen zijn welkom

Er moet nog een krappe twintig procent worden ingevuld. Daarvoor kunnen initiatiefnemers zich opnieuw melden. De gemeente beoordeelt ieder project afzonderlijk. Wanneer zij heil ziet in het plan worden het burgerinitiatief en de omwonenden betrokken.

Windmolens en zonneparken zorgen voor energie, maar niet voor warmte. De gemeente ziet nog wel een uitdaging in duurzame warmtebronnen omdat het aardgas op den duur vervangen moet worden. Dat zal volgens haar deels worden vervangen door elektrisch aangedreven warmtebronnen, maar een plan dat warmte opwekt is welkom.

Meer nodig in 2030

De verwachting is dat een honderd procent energieneutrale Oude IJsselstreek wordt gehaald voor 2030. Tegelijkertijd verwacht de gemeente dat met de komst van bijvoorbeeld elektrische auto's het verbruik van energie zal toenemen. Dan moet er ook meer duurzame energie worden opgewekt.