Bezwaren­com­mis­sie tikt Lochem op vingers: uitbreiding Bed & Breakfast Lotus Bubble mocht niet

21:11 Bed & Breakfast Love Bubbles in Lochem had niet mogen uitbreiden. De Commissie Bezwaarschriften is eens met omwonenden dat burgemeester en wethouders hadden moeten ingrijpen. De reeds gebouwde uitbreiding, Lotus Bubble en de saunaton, moeten weer weg.