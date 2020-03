Vierde coronageval in de Achterhoek: inwoner Oude IJsselstreek besmet met virus

Het totaal aantal nieuwe besmettingen in het GGD-gebied waar de Achterhoek onder valt is opnieuw fors gestegen. Er zijn in totaal zeventien nieuwe gevallen sinds zaterdag, toen het aantal bevestigde besmettingen nog op 26 lag. Dat zijn er nu dus 43.



Daarmee is het aantal coronapatiënten in deze regio sinds vrijdag liefst 2,5 keer zo hoog geworden.



Het wordt niet bekend gemaakt waar de nieuwe coronapatiënt uit Oude IJsselstreek precies woont. Daarmee is onduidelijk of het gaat om de docent van het Almende College in Silvolde, bij wie dit weekend het coronavirus is vastgesteld. Die man wordt sinds zaterdag behandeld in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem.



In het Slingeland ligt daarnaast sinds donderdagavond ook een coronapatiënt uit Noord-Brabant. Deze is hierheen gebracht vanwege plaatsgebrek in ziekenhuizen in het zuiden.



