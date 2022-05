Vierde wethouder in Winterswijk bekend: financieel expert Sandra Metaal-ten Dolle (34)

Sandra Metaal komt de komende vier jaar in het college samen met Gosse Visser (Voor Winterswijk), Elvira Schepers (PvdA) en Wim Wassink (CDA).

Voor Winterswijk heeft als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen het voortouw genomen voor de collegevorming in Winterswijk. Half juni verwacht partijleider Tom van Beek een coalitie-akkoord te kunnen presenteren.

Sandra Metaal-ten Dolle is geboren en getogen in Winterswijk. Samen met haar man Remco en hun zoon en dochter van respectievelijk 3 en 1 jaar oud woont ze in de buurtschap Woold.

Bedrijven in zwaar weer helpen

Ze heeft de hbo-opleiding Small Business & Retail Management bij Saxion Hogescholen gedaan en daarna een academische executive Master in Business Administration bij TSM Business School afgerond. Na een aantal jaren via een loondienstverband voor Rabobank te hebben gewerkt, heeft Sandra in 2015 besloten verder te gaan als zelfstandige.

Ze is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van bedrijven in financieel zwaar weer en heeft in diverse managementrollen ervaring opgedaan met kwaliteitsverbetertrajecten, verandermanagement en beleidsvorming.

In haar vrije tijd is zij voorzitter van Hippische Vereniging Winterswijk en lid van de Junior Chamber International Oost-Achterhoek.

Formatie loopt nog

Nu de wethouders bekend zijn, staat de komende periode in het teken van het schrijven van het coalitieprogramma. Formateur Frank Roerdinkholder streeft ernaar om in de tweede helft van juni het programma te kunnen aanbieden.

Vanuit de bevolking in Winterswijk zijn er verrassend veel ideeën gekomen waar het nieuwe college de komende vier jaar mee aan het werk kan, aldus Roerdinkholder: ,,We hebben 29 gesprekken gevoerd met mensen van buiten de politiek die hun inbreng hebben geleverd. Daar kwamen veel nieuwe ideeën uit, die we zeker meenemen in het programma."

Ook de oppositiepartijen VVD, Winterswijks Belang, D66 en Morgen hebben hun input mogen geven. Daarvan heeft alleen Morgen geen gebruik gemaakt. Fractievoorzitter André van Nijkerken heeft de formateur verwezen naar het verkiezingsprogramma van Morgen.