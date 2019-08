Vierhonderd vrijwilligers in touw voor opbouw Steengroevetheater in Winterswijk

Voor veel vrijwilligers is het Steengroevetheater inmiddels een jaarlijkse traditie. Ze nemen vrij van het werk, zetten zich drie weken in voor de megaproductie en genieten vooral van de gezellige en gemoedelijke sfeer onderling. Klusjesmannen, zangers, dansers, elektriciens, portiers, figuranten, lichtmensen; ruim vierhonderd vrijwilligers zetten zich weer in om de vier uitvoeringen volgende week tot een succes te maken.



Terwijl veel dorpsevenementen het loodje leggen door gebrek aan vrijwilligers, heeft het Steengroevetheater hier geen last van. Dirk Willink, initiatiefnemer en voorzitter: ,,Natuurlijk doen we elk jaar weer een oproepje, maar het komt altijd goed. Mensen melden zich spontaan aan en heel veel mensen van voorgaande edities komen terug. Ze komen uit de wijde regio. Voor de zangpartijen hebben we zelfs deelnemers uit België, Zwitserland en Oostenrijk."