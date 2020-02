Viering 75 jaar vrijheid Winterswijk gaat niet door: Markt wil niet verplaatsen

video Hoe een vijfvoudig wereldkam­pi­oen kickboksen nu gepeste kinderen helpt zelfver­trou­wen te krijgen

14:08 Kinderen die gepest worden, moeite hebben met autoriteit of agressie moeilijk onder controle krijgen. Faldir Chahbari (40) helpt tientallen kinderen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Het gros zal zelf nooit in de boksring staan. Vandaag zet de vijfvoudig wereldkampioen kickboksen uit Brummen ze wél in de schijnwerpers. ,,Een dagje Rico of Badr zijn.’’