Viering van 75 jaar vrijheid: Eibergen last activiteiten af

Op 1 april is het 75 jaar geleden dat Eibergen is bevrijd. Die dag zou worden gevierd met een bijzonder programma met filmbeelden en muziek in de Oude Mattheüskerk. Die viering is vanwege het coronavirus geannuleerd, net als een dag eerder de herdenking bij de graven van twee Britse soldaten op de begraafplaats aan de Haaksbergseweg.

Nederlandse en Duitse ooggetuigen

Voor april en begin mei stonden daarnaast nog tal van activiteiten gepland, zoals filmvertoningen met interviews van Nederlandse en Duitse ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog, het bevrijdingsconcert van het Eibergs Mannenkoor, een sport- en speldag voor de jeugd of het vrijheidsfeest op 5 mei. Dit gaat nu allemaal niet door. „Jammer voor alle mensen die heel veel energie hebben gestoken in het programma”, zegt Johan Schot, die de viering van 75 jaar bevrijding in Eibergen coördineert. „Maar gezondheid is ook belangrijk.”

Risico te groot

De organisatie heeft ook activiteiten geschrapt die pas na 6 april op het programma stonden. Tot die datum zijn hoe dan ook de coronamaatregelen van de overheid van kracht. Volgens Schot is het niet ondenkbaar dat ook daarna nog beperkingen gelden. „Voor sommige activiteiten zouden we nu allerlei verplichtingen moeten aangaan en kosten maken”, zegt hij. „Dat risico is te groot.”

Voorbereidingen in de knel

Bovendien komen de voorbereidingen van het programma in de knel. Schot: „Het is lastig overleggen, omdat je niet meer bij elkaar mag komen. En na 6 april wordt het te kort dag om alles nog voor elkaar te krijgen.”

Dodenherdenking