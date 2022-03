Viggo Jaspers (11) ademt voetbal, in alles wat hij doet

Zeg Viggo, dat voetballen, doe je dat vaak?

,,Jazeker, zeker wel vier keer in de week. Ik zit bij voetbalclub DZC’68 in Doetinchem in de JO12-1 en train daar twee keer in de week. Het is een heel leuke club. Daarnaast hebben we elke zaterdag een wedstrijd met ons team en elke zondag ga ik naar de voetbalschool van Pelota Academy in Doetinchem. Dat is op hetzelfde sportterrein, maar is niet van DZC’68. Ook heb ik nog een keer in de drie weken op maandag zelfverdediging op de club.”