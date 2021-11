Vijf coronabesmettingen in verpleeghuis Antonia in Terborg

Gemeente wil tweespalt in Rietmolen voorkomen: ‘Schrijf school in kerk nog niet af’

RIETMOLEN/BORCULO - De Rietmolense Sint Jozefschool gaat liever voor compacter in een ‘passende jas’, maar veel Rietmolenaren zijn enthousiast over ‘operatie Gele Glijbaan’. De gemeente Berkelland wil de optie ‘school in kerk’ niet te snel afblazen en roept Rietmolen op nader in gesprek te gaan.

13:43