‘Vijf jaar tijd om twee ziekenhuizen in stand te houden’

Dat kan niet anders dan met een reorganisatie en vernieuwing van de ziekenhuiszorg in de Achterhoek. Er dienen zich namelijk twee problemen aan: over vijf jaar is er een personeelstekort in de regio én dreigt de plus van 2 procent die het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk nu draaien, te veranderen in een verlies.