Vijf keer vernielingen op Aaltense begraafplaats; politie weet wie zeer jonge verdachte is

AALTEN - De politie onderzoekt in totaal vijf vernielingen aan graven op de begraafplaats aan de Varsseveldsestraatweg in Aalten. Drie keer gaat het om beschadigingen aan hetzelfde graf. Dat blijkt uit het overzicht dat de politie geeft van de vernielingen van de afgelopen maanden.

Een vrouw uit Aalten heeft op 1 oktober aangifte gedaan van de vernielingen aan het graf van haar man. Dat was twee keer gebeurd: de eerste keer was half september, de tweede keer ongeveer twee weken later.

Afgelopen weekend was er voor de derde keer sprake van beschadigingen. De politie wil nog niet zeggen wat er precies is vernield: ‘Dit weet, als het goed is, alleen de dader’.

Nog twee aangiftes

Daarnaast zijn er nog twee aangiftes gedaan van vernieling. Het ene geval moet tussen half augustus en begin oktober zijn gebeurd. Er zijn toen bloempotten kapot gegooid of geschopt.

Op 16 september werd er aangifte gedaan van vernieling van een vaas en een bloemstuk op een graf. Het politieonderzoek moet aantonen of deze vernielingen met elkaar te maken hebben.

Verdachte in beeld

De politie heeft wel een mogelijke verdachte in beeld. Het zou gaan om een jongen van rond de tien jaar, die in een opvallende gele jas gekleed gaat. Op basis van camerabeelden schat de politie in dat de jongen in groep 5, 6 of 7 van de basisschool zit.

Het kan een jongen uit Aalten zijn, maar ook een die bijvoorbeeld in de weekenden op bezoek is bij familie. De politie heeft inmiddels op Facebook laten weten dat bekend is wie de jongen op de camerabeelden is.

