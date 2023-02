Vijf mannen opgepakt in Doetinchem tijdens massale politie-invallen

Bij de massale invallen die afgelopen vrijdag door heel Nederland zijn gedaan door de politie en waarbij een groot crimineel netwerk zou zijn opgerold, zijn tal van arrestaties verricht in onze regio. Alleen al in Doetinchem zijn vijf verdachten opgepakt.

Twee bedrijfspanden aan de Varsseveldseweg in Doetinchem zijn afgelopen vrijdag door de politie doorzocht. Ook twee huizen aan de Bunderhorst en aan de Ontariostraat in diezelfde plaats maakten deel uit van het onderzoek. Daarnaast zijn er invallen gedaan aan de Weurtenstraat, Rekhemseweg, Eduard Schilderinkstraat, de Boekweitdreef en in een bedrijfspand aan de Transportweg.

Tijdens de doorzoekingen zijn grote sommen geld aangetroffen. Ook is er drugs in beslag genomen en materiaal om synthetische drugs mee te maken.



Tevens zijn verschillende motoren en auto’s meegenomen door de politie. Tot slot is in een van de huizen een automatisch wapen gevonden. Vijf personen zijn bij de diverse invallen in Doetinchem opgepakt.

Man uit Westervoort opgepakt in Lissabon

Naast het vijftal is een 53-jarige man uit Westervoort aangehouden. Hij is opgepakt in het Portugese Lissabon. In zijn huis zijn vuurwapens gevonden. Die zijn in beslag genomen. Net als auto’s en een motor.

Bij een 58-jarige man uit Almere zijn in het kader van hetzelfde onderzoek wapens en munitie aangetroffen. Ook deze persoon is aangehouden. Verder troffen ze bij hem een aantal kilo softdrugs, grote geldbedragen en gegevensdragers aan.

Drugslab Dodewaard

Na de vondst van een in werking zijnde drugslab aan de Vlasman in Dodewaard is één verdachte opgepakt. In het pand waren ook spullen aanwezig waarmee synthetische drugs geproduceerd wordt.

Aanhoudingen in Vaassen, Apeldoorn en Enschede

Bij overige invallen in het land zijn een 36-jarige man uit Vaassen opgepakt na de vondst van drugs, munitie en gegevensdragers. Ook een man uit Apeldoorn zit vast. Tijdens doorzoekingen in Enschede zijn nog eens drie aanhoudingen verricht. Een van hen is een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

