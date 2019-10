Vijf nieuwe nestkasten wachten op Achterhoekse steenuilen

column Halloween is een lichtpunt­je

13:21 Tradities, op zich is er niets mis mee. Rituelen en herhaling, het schept zo lekker duidelijkheid in onze chaotische levens. Binnenkort alvast lootje trekken, 11 november - Sint Maarten - is de dag dat mijn kaarsje branden mag en daarna nog even aftellen en dan kunnen we weer nieuwe kerstmeuk inslaan.