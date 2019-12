Vijf tips door passantenonderzoek schietpartij Doetinchem; zaak weer in Opsporing Verzocht

Bij het passantenonderzoek dat zondagavond is gehouden aan de Haareweg en Kruisbergseweg zijn ongeveer 25 mensen bevraagd. Hieruit zijn vijf tips gekomen die de recherche meeneemt in het onderzoek. Deze informatie komt bovenop de zeven tips die vorige week waren gegeven, na de eerste keer aandacht voor de schietpartij in Opsporing Verzocht.



Nog steeds is niet uitgesloten dat een vechtpartij op woensdag 27 november aan de Raadhuisstraat in Doetinchem, nabij Albert Heijn, de aanleiding is geweest voor de schietpartij aan de Leerinkstraat vier dagen later. Het slachtoffer werd meerdere keren geraakt in zijn bovenlichaam. Dit nadat hij door een donkere Volkswagen Golf achterna was gezeten vanaf in ieder geval de Haareweg.



Het slachtoffer parkeerde zijn blauwe Suzuki, vol kogelgaten na de schietpartij, voor de hoofdingang van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, dat letterlijk om de hoek ligt. De wagen is later weggesleept door de politie.



Het zogeheten Team Grootschalige Opsporing met 25 rechercheurs is nog steeds op zoek naar de spoorloze Golf en de inzittenden daarvan, evenals naar het wapen of de wapens waarmee op het slachtoffer is geschoten. Wie daarover informatie heeft of meer weet, kan zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond om 20.30 uur uitgezonden uur op NPO1.