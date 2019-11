Vijf ziekenhuizen in de regio doen mee aan staking

Andere cao

Het gaat om de Rivierenland in Tiel, Gelderse Vallei in Ede, Rijnstate in Arnhem, Slingeland in Doetinchem en Koningin Beatrix in Winterswijk. Of de andere ziekenhuizen en revalidatiecentra in de regio zich hier nog bij aansluiten is nog onduidelijk.



Nu doet al meer dan de helft van de algemene ziekenhuizen in Nederland mee aan de actie, aldus vakbond FNV. Medewerkers van universitaire ziekenhuizen, zoals het Radboudumc in Nijmegen, gaan sowieso geen actie voeren. Zij hebben een andere cao.