Vijftien Berkellanders koninklijk onderscheiden

BORCULO - Vijftien Berkellanders, waaronder een echtpaar, zijn koninklijk onderscheiden. Burgemeester Joost van Oostrum belde vanmorgen persoonlijk om ze via een beeldverbinding te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in een ridderorde.

De uitreiking van de koninklijke onderscheiding zelf is op een later moment dit jaar. Door de Corona-maatregelen kon de geplande ceremonie niet doorgaan. De volgende Berkellanders zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Gerrit (76) en Diny (74) Hasselo uit Borculo

Bijzonder: het echtpaar Gerrit en Diny Hasselo krijgt beide een koninklijke onderscheiding vanwege hun verdiensten voor de samenleving.

Gerrit Hasselo (tweede van links) bij de ijsclub Borculo op de schaatsbaan in Enschede

Gerrit Hasselo (76) is sinds 1982 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij Basisschool Willem de Zwijger in Borculo als lid Ouderraad (1982-1985). Bij IJsclub Borculo als bestuurslid en vrijwilliger (1986-heden). Bij Pax Kinderhulp Borculo als chauffeur voor de Poolse kinderen (1987-2015). Bij Protestantse Gemeente De Wijngaard in Borculo als vrijwilliger en koster (1993-heden). Bij collecte Hersenstichting in Borculo als wijkcoördinator (2000-2003). Bij Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo als vrijwilliger bij het Septemberfeest (2000-2015). Bij Museum de Lebbenbrugge in Borculo als vrijwilliger (2008-heden).

Mevrouw Diny Hasselo-Hesselink (74) is sinds 1976 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij Rode Kruis afdeling Berkelland en Borculo als vrijwilliger (1976-2004) en coördinator vrijwilligers (1990-2000). Bij Pax Kinderhulp Borculo als chauffeur voor de Poolse kinderen (1987-2015). Bij Protestantse Gemeente De Wijngaard in Borculo als vrijwilliger (1993-heden). Bij Vrouwen van Borculo als bestuurslid (2000-2003). Bij Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo als vrijwilliger bij het Septemberfeest (2000-2015). Bij Museum de Lebbenbrugge in Borculo als vrijwilliger (2008-heden). Bij Careaz JW Andriessen in Borculo als vrijwilliger (2009-heden). Bij Basisschool Noord in Borculo als begeleider creatief bezigzijn (2011-heden). Bij de Zonnebloem afdeling Borculo als vrijwilliger (2014-heden)

Martijn Boeijink (46) uit Eibergen

Rekken - Brandweerman Martijn Boeijink , thans werkzaam als wachtcommandant in Rotterdam ,maar afkomstig uit Eibergen heeft in 2017 bij loonbedrijf Winkelhorst een oefenbaan met autobussen uitgezet

Martijn Boeijink (46) is sinds 1996 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij de vrijwillige brandweer van Berkelland post Eibergen als postcommandant, bevelvoerder, chauffeur en voertuigbediener (1996-2016). Bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) als instructeur (2017-heden).

Derkje Hogevonder-ten Brinke (71) uit Ruurlo

Derkje Hogevonder (71) is sinds 1986 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij FNV afdelingen Ruurlo en Groenlo als vrijwilliger belastingaangiftes (1986-heden) en penningmeester van de Vrouwenbond FNV afdeling Ruurlo (1994-2006). Bij Tafeltje-dek-je in Ruurlo als secretaris en coördinator (1991-heden). Haar overige verdienste andere – vooral oudere - mensen te helpen bij hun belastingaangiftes.

Jan Emaus (79) uit Neede

Jan Emaus is sinds 1980 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij een informeel samenwerkingsverband met de Kolping Familie in Gescher als medeinitiator (1980-heden). Bij Stichting Ziekenwagen Neede als medeoprichter en chauffeur (1983-1993). Bij Sint Paulusparochie locatie Neede als lector, lekenvoorganger en lid avondwakewerkgroep (1987-heden). Bij EHBO Vereniging Neede als vrijwilliger (1991-2014).

Marietje Stegers-te Focht (78) uit Beltrum

Mevrouw Stegers is sinds 1966 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij Wit Gele Kruis Beltrum als vrijwilliger (1966-1971). Bij Katholieke Plattelands Vrouwen als voorzitter (1971-1978). Bij Stichting Dorpshuis De Wanne in Beltrum als voorzitter (1984-1996). Bij Gemeente Eibergen als raadslid en penningmeester van haar fractie (1998-2005). Bij Raad van Overleg Beltrum als afgevaardigde van de Sint Paulusparochie locatie Beltrum (2004-heden). Bij ZijActief Gelderland als bestuurslid (2007-2015), vicevoorzitter (2015-heden) en afgevaardigde in bestuur van Zijactief Nederland (2007-2015). Bij Sint Paulusparochie locatie Beltrum als vrijwilliger (2012-heden). Bij Stichting Kulturhus De Wanne in Beltrum als vrijwilliger (2014-heden).

Tom Goldenbeld (73) uit Neede

Tom Goldenbeld (73) is sinds 1989 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij Waterpolovereniging NZC als trainer, voorzitter van de commissie technische zaken en verantwoordelijke voor de teamindeling (1989-1996). Bij Ondernemers Vereniging Neede als coördinator van de feestverlichting (1999-2009). Bij Stichting Survival Neede als vrijwilliger (1992-heden). Bij Trefpunt de Berg als vrijwilliger (2010-heden). Bij Werkgroep Integratie Neede als vrijwilliger (2016-heden).

Maria Karnebeek-Kisfeld (62) uit Rekken

Maria Karnebeek (rechts) bij de kookgroep in Rekken

Maria Karnebeek (62) uit Rekken is sinds 1986 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij Wagengroep basisschool De Berkel in Rekken als voorzitter (1986-1998). Bij Stichting Vrienden van het Rekkens Corso als medeoprichter en bestuurslid (1996-1998). Bij Vrouwenbeweging Zij Actief/Rekkense Vrouwen Samen als voorzitter (2002-2014). Bij Vereniging Rekkens Volksfeest als secretaris (2003-2019). Bij Dorpshuis/kerkelijk centrum Den Hof in Rekken, gastvrouw en activiteitenbegeleidster (2011-heden). Bij Stichting Paulusparochie Rekken als lid locatieraad (2015-heden) en koster (2016-heden). Bij Stichting Vrienden van de Piepermolen als vrijwilliger (2015-heden). Bij Eetcafé Rekken als vrijwilliger (2018-heden).

Karst Mulder (82) uit Eibergen

Karst Mulder is al vanaf de oprichting actief bij KWF Kankerbestrijding in de regio.

Karst Mulder (82) uit Eibergen is sinds 1960 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij KWF Eibergen/Berkelland als voorzitter (1960-2005) en vrijwilliger (2005-heden). Bij Gereformeerde Kerk Eibergen/Rekken als hulpkoster (1962-1984), koster en beheerder (2002-2007). Bij CNV Kostersbond als secretaris (1987-2002). Bij Stichting Platform Veteranen Berkelland als vrijwilliger (2008-heden). Bij Stichting De Kruidentuin in Eibergen als vrijwilliger (2008-heden). Bij zorginstelling Livio, Woonzorgcentrum de Meergaarden in Eibergen als vrijwilliger (2009-heden).

Luppo Nobbe (82) uit Neede

Luppo Nobbe (rechts) staand

Luppo Nobbe (82) uit Neede is sinds 1968 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij Baptistengemeente Enschede/Alphen aan den Rijn/Silo Utrecht als jeugdleider (1968-1984) en kerkenraadslid (1989-1999). Bij mannenkoor de Rijnsche Sanghers in Bodegraven als voorzitter (1994-1999). Bij koor Jubilate in Neede als voorzitter (2002-2010) en lid werkgroep fondsenwerving (2009-heden). Bij ouderenorganisatie PCOB afdeling Neede als voorzitter (2003-2011). Bij Trio Duo Plus als lid (2005-2013). Bij Concert bij Kaarslicht als vrijwilliger (2014-2017). Bij Protestantse Gemeente Neede als voorzitter werkgroep voedselbank en vrijwilliger diaconie (2014-heden)

Jan Pasman (68) uit Beltrum

De heer Pasman is sinds 1975 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij activiteitenvereniging Losse Flodders in Beltrum als medeoprichter, bestuurslid (1975-1980, 1989-1991), penningmeester (1980-1983) en voorzitter (1991-2002). Bij Voetbalvereniging VIOS Beltrum als elftalleider (2002-2009), wedstrijdsecretaris (2007-2009) en lid kledingfonds (2009-2011). Bij Stichting Paklack in Beltrum als oprichter en organisator (1982-2002), secretaris (2002-2004) en penningmeester (2014-heden). Bij Stichting Halfweg in Beltrum als oprichter en redactielid van Halfweg Ni’js (2002-heden). Bij Stichting Vrienden van de Hassinkhof in Beltrum als penningmeester (2010-2017). Bij Sint Paulusparochie Beltrum als commissielid Actie Kerkbalans (2012-heden). Zijn overige verdienste als medeuitzetter van fiets- en autosterritten voor het Beltrums Volksfeestcomité.

Jan Vreman (75) uit Ruurlo

Jan Vreman werkt geconcenteerd aan een nieuw persoonlijk record nieuwjaarsrolletjes bakken.

De heer Vreman is sinds 1985 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij Rijvereniging en ponyclub De Graafschap in Vorden als vrijwilliger (1985-1992). Bij FNV Bouw als secretaris afdeling Ruurlo (1993-2015), lid van de bondsraad (1993-2004) en lid van de busploeg (1997-2017). Bij Rijvereniging en ponyclub Gorssel-Zutphen als vrijwilliger (1992-2000). Bij Heilige Twaalf Apostelenparochie als voorganger (1998-heden). Bij Lokale omroep Achterhoek FM als vrijwilliger bij religieuze programma’s (2007-heden). Bij Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg als gastheer en vrijwilliger (2010-heden). Bij Appartementencomplex Hemminkhof in Ruurlo als voorzitter (2010-heden).

Herman Wannink (71) uit Neede

Gelselaar Heel Gelselaar bakt. Herman Wannink

Herman Wannink (71) uit Gelselaar en sinds kort woonachtig in Neede is sinds 1997 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij Supportersclub Jan Maarten Heideman als medeoprichter en voorzitter (1997-1998). Bij Stichting Hervormde Kerk Gelselaar als voorzitter (1998-2001). Bij Genootschap voor Gelselaar en de Ganzeveer als voorzitter (1999-2006). Bij Werkgroep Beschermd Dorpsgezicht Gelselaar als lid (1999-2014). Bij Stichting Gelselaar Diepenheim als medeoprichter en voorzitter (2001-2009). Bij Stichting Synagoge Borculo als bestuurslid (2002-2006, 2016-2018), voorzitter (2006-2015) en vrijwilliger (2018-heden). Bij Stichting ’t Jonkeren als medeoprichter en bestuurslid (2002-2006). Bij Stichting Erfgoed Gelselaar als medeoprichter en voorzitter (2006-2017). Bij Comité Open Monumentendag Berkelland als lid (2016-heden).

Roelien Mulders-Weerkamp (54) uit Eibergen

Roelien Mulders (54) uit Eibergen is sinds 1983 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten. Bij Stichting Hulp aan Polen als vrijwilliger (1983-2008). Bij Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken als penningmeester/secretaris, voorzitter van de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) en vrijwilliger (1994-heden). Bij Stichting Schaapskudde Haaksbergen als bestuurslid (2005-2008) en secretaris (2008-heden). Haar overige verdienste als instructeur reanimatie AED.

Wilhelmien Emaus-Wolterink (74) uit Neede