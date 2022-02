Vijftien kunstenaars gaan op een landweggetje bij Ruurlo aan de slag met een dode eik

update Huishou­dens in Groenlo hebben last van minder waterdruk door lek in Lichten­voor­de

GROENLO - Een onbekend aantal huishoudens in Groenlo zit sinds vrijdagavond met minder of geen druk op de waterleidingen. Oorzaak is een lek in een leiding in Lichtenvoorde, vermoedelijk door schade veroorzaakt door de storm van vrijdagavond. Vitens zegt dat hard wordt gewerkt aan reparatie.

19 februari