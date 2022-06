Vijftien kunstenaars uit Berkelland bewerken samen dode zomereik: ‘Wat is nou leuker om met elkaar iets te creëren?’

Bierhuizen vroeg hiervoor de gemeente Berkelland om een oude, dode boom ter beschikking te stellen. „Die eik werd in het bijzijn van een deel van onze groep op 17 februari, tussen de twee stormen in, bij ’t Rijkenbarg in Ruurlo gekapt en in stukken gezaagd. De kunstenaars hebben allemaal een deel uitgezocht om mee naar huis te nemen en te bewerken.”

Eigen discipline

Elke kunstenaar doet dat met zijn eigen discipline zoals beeldhouwen, houtdraaien, keramiek, recycle kunst, combi-pyrografie, abstracte technieken, houtbewerken, combi bronsgieten, boomkunst carving, combi metaalbewerken, keramagiek en beeldende kunst. „Een zeer bijzonder gevarieerd gezelschap waar ik blij van word. Want wat is nou leuker om met elkaar iets te creëren?”

Gratis beschikbaar gesteld

Dolf Bierhuizen bedankte tijdens de zaagwerkzaamheden de gemeente Berkelland voor het gratis ‘beschikbaar’ stellen van de dode zomereik voor zijn kunstproject. „Normaliter stellen we geen dode bomen of hout beschikbaar aan de Berkellandse burgers. Maar voor dit project hebben we een uitzondering gemaakt”, zo verklaarde Tonnie Slütter van de afdeling Boom en Groenbeheer van de gemeente Berkelland.

De dode zomereik voor het kunstproject wordt door medewerkers van de gemeente Berkelland gezaagd © Dolf Bierhuizen

Als tegenprestatie werd tegenover de gekapte dode zomereik door hebben de deelnemende kunstenaars aan het project een jonge koningslinde geschonken en geplant.

Reizende expositie

De bedoeling is dat alle kunstwerken in 2023 op diverse locaties tentoongesteld worden. Voor een gezamenlijke expositie is Dolf Bierhuizen nog op zoek naar mooie locaties in de gemeente Berkelland waar de kunstwerken kunnen worden geëxposeerd. Zondag 3 juli van 11.00 tot 17.00 uur zijn een groot aantal deelnemende kunstenaars aanwezig bij de Museum Boerderij de Lebbenbrugge in Borculo om hun vorderingen tonen en vertellen zij wat de verdere plannen zijn