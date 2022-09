Vijftig coaches leren Achterhoekers met smalle beurs om minder energie te gebruiken

Geen crisisplan voor barre Nederland­se winter zonder gas (terwijl de Duitsers bij ons aggregaten opkopen)

Gemeenten en veiligheidsregio’s zijn niet voorbereid op situaties waarbij deze winter toch het gas opraakt of mensen in nood verkeren omdat ze de energierekeningen niet meer kunnen betalen. Ondertussen zijn de zorgen bij hulpverleners en deskundigen groot. Steeds meer mensen kunnen het gas dat er misschien wél is, helemaal niet betalen.

7 september