Vijftig jaar volksfeesten en eindelijk weer een nieuwe schutterskoning voor Meddo

ONDERTUSSEN ‘Het is tijd voor een Oké Café voor LHBTI+’ers met een beperking in de Achterhoek’

EIBERGEN/LICHTENVOORDE - Eens in de maand is het bij Café Stonewall in Enschede Café Oké Mercury wat de klok slaat. LHBTI+’ers met een beperking weten zich dan veilig én onder elkaar. Tijd om er nu ook in de Achterhoek mee te beginnen, vinden Ienke Spoor en Gonny Spexgoor uit Eibergen.

23 juni