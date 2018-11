Vinder van botresten Hummelo: ‘Ja, toen zag ik dat het een mens was’

Portemonnee

Het bosperceel ligt op de hoek van de Zomerweg (de weg tussen Hummelo en Achter-Drempt) en de Zutphen Emmerikseweg (de weg tussen Hummelo en Toldijk). Het viel Vervelde op dat er deze week veel fazanten in het bosje zaten. Soms zelfs bijna tien stuks. Toen hij op onderzoek uitging, zag hij een groot, wit bot. Snel daarna vond hij een portemonnee met ook een identiteitsbewijs erin. Een zoektocht op internet naar vermisten in de omgeving van Hummelo, levert de naam Ger Homma op. Homma verdween in 2010 uit een opvangtehuis voor dak- en thuislozen. Hij was 60 jaar oud ten tijde van zijn verdwijning.

Bezinning

Een paar honderd meter van de vindplek is al jaren het Passion gevestigd, een bezinningshuis waar dak- en thuislozen tijdelijk opgevangen worden. Directeur Luuk Krol laat weten dat hij snapt dat er een link gelegd wordt met het Passion. ,,Maar de politie heeft ons verteld dat het nog wel een tijdje kan duren voordat er duidelijkheid is over de herkomst van de botresten. We moeten geen voorbarige conclusies trekken. Daarnaast willen we voorkomen dat er allerlei onnodige onrust komt in ons huis, maar ook in de buurt.”