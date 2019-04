Vios Beltrum tegen Grol; dat is ‘boertjes’ versus ‘stadsen’

Bij supermarkt Coop, in café Spilman en achter de ramen van de dames- en herenkapper: overal hetzelfde affiche. Vios Beltrum - Grol, zaterdag: 18.30 uur, sportpark De Sonders. Er is geen ontkomen aan. De ‘grote’ buurman uit het 5 kilometer verderop gelegen Groenlo komt voor het eerst sinds twintig jaar weer op bezoek voor een competitiewedstrijd voetbal, en dat mogen de mensen weten. „Het gaat een mooi potje worden”, zegt Luc Nijhuis.

Duizend mensen

Beltrum is er klaar voor, vertellen hij en kantinebeheerder Johnny Wolterink. De statafels staan gereed, de accommodatie is spic en span, er is een dj geregeld en er zijn meer mensen opgeroepen om te helpen bij de entree en achter de bar. Want het wordt druk, verwachten ze in Beltrum. Duizend mensen zullen er zeker zijn. Vijftienhonderd tot tweeduizend als het weer een beetje meezit - en daar lijkt het wel op, want het blijft droog. Kantinebeheerder Wolterink heeft er in ieder geval rekening mee gehouden. „We hebben een extra koeling en in totaal 350 kratten bier”, zegt hij. „Daar hebben we wel genoeg aan.”

De animo komt voort uit een jarenlange onderlinge rivaliteit, die vooral in sportwedstrijden tussen de twee plaatsen sterk opspeelt. Gechargeerd: Groenloërs vinden zichzelf heel wat, en beter dan Beltrumers. Beltrumers vinden dat zij niet voor hun grotere buurman onder doen, en zien Groenloërs als een tikje arrogant. „Het zijn de boertjes tegen de stadsen”, omschrijft Luc Nijhuis het.

Quote 350 kratten bier hebben we wel genoeg aan kantinebeheerder Johnny Wolterink

Timide

Waar het de buren uit Groenlo over het algemeen aan zelfvertrouwen niet ontbreekt, willen inwoners van Beltrum zichzelf nog weleens onderschatten, zegt ras-Beltrumer Bennie te Veluwe. „Dat zit in de genen. Wij zijn wat timide. Niet brutaal genoeg.” Dat ziet hij ook terug op het voetbalveld. „De jongens hebben vaak niet eens in de gaten hoe goed ze eigenlijk zijn.”

De derby leeft, dat zeker. Dat bleek eerder dit voetbalseizoen al, in Groenlo. Op een koude, regenachtige zaterdagavond trokken meer dan duizend mensen eropuit om naar de burenruzie te kijken. Het was toen voor het eerst sinds twee decennia dat de twee ploegen elkaar weer in competitieverband troffen. Het spectaculaire duel - het zat vol passie, strijd, doelpunten en kaarten - eindigde onbeslist: 3-3.

Entourage

Maar zo’n eerste derby, na lange tijd, dat is toch specialer dan een tweede confrontatie, zegt Theo Helmers. Hij was jarenlang voorzitter Vios, maar stopte daar onlangs mee. Vanavond staat hij als supporter langs de kant. „Er wordt over gesproken, maar het is wel de tweede wedstrijd. Het nieuwe is er af. Het was mooier geweest als wij eerst thuis hadden gespeeld.” Ondanks dat verwacht hij meer toeschouwers. Ook veel mensen uit Groenlo. „Het zal druk worden op het fietspad. De Beltrumse entourage trekt meer.”

Dat hoopt Nijhuis ook. Hij voorspelt spektakel, zegt dat het „gaat knappen” in Beltrum. Achter de schermen heeft een groep leden uren gewerkt aan een sfeeractie, die hun elftal het goede voorbeeld moet geven. Tekenaar Sander Esselink werd gevraagd zijn creativiteit op een spandoek vast te leggen en dat is gelukt. Het moet ervoor zorgen dat Vios voor het eerst sinds twintig jaar weer een competitiewedstrijd wint van Grol.

Overtreffen

Theo Helmers denkt dat het gaat gebeuren. „Wat Vios kan, is dit seizoen nog niet uit de verf gekomen. Maar dat moment komt, er komt een moment dat ze zichzelf overtreffen. Waarom niet tegen Grol?”