VIOS bij sportverkiezingen Eibergen uitgeroepen tot sportploeg 2018

Medailles voor Doetinchem­se studenten op landelijke vakwed­strij­den

9:08 DOETINCHEM/ AMSTERDAM - Drie studenten van het Graafschap College in Doetinchem hebben afgelopen week een prijs gewonnen op de nationale vakwedstrijden Worldskills Nederland, in de RAI in Amsterdam. Ole Bekker won goud in zijn categorie Junior Accountmanager.