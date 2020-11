Virtuele Achterhoek rally om toch een beetje het racegevoel te krijgen

Waardering voor Berkelland­se mantelzor­gers gaat omlaag: van 100 naar 50 euro per jaar

4 november BORCULO - Berkelland zet het mes in de waardering voor mantelzorgers. Mensen die langdurig hulp verlenen aan familieleden, vrienden of buren, krijgen vanaf volgend jaar 50 in plaats van 100 euro per jaar als erkenning voor hun inzet. Tegelijk wil de gemeente weten waar mantelzorgers nou echt behoefte aan hebben.