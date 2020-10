Virtuele Achterhoekse loopcompetitie in coronatijd

Op twee zondagen in november (8 en 22) en op zondag 6 december kan er in alle leeftijdscategorieën worden gelopen in de Achterhoek en Liemers. Er kan worden gekozen uit drie afstanden: de 5, 10 of 15 kilometer.

Waar er in de regio wordt gelopen, maakt niet uit. De gelopen tijd moet (bewijsmateriaal via een app of sporthorloge) digitaal worden doorgegeven aan de organisatie.

Er moet aan minimaal aan twee van de drie wedstrijden worden deelgenomen om in aanmerking te komen voor een ereplaats.

Clubverband

Er wordt gelopen in drie leeftijdscatgorieën: jonger dan 35 jaar, 35+ en 50+. Ook kan er in clubverband worden deelgenomen. Er wordt ook per deelnemende vereniging een klassement bijgehouden. Er kan alleen worden gelopen, maar ook in groepjes van maximaal vier lopers op 1,5 meter afstand van elkaar.

Vooraf opgeven is niet nodig en er zijn ook geen kosten aan de deelname verbonden. Meer informatie is te vinden op: www.argoatletiek.nl