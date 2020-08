Virus slaat toe bij voetbalclub in de Achterhoek: 11 besmettingen, GGD heeft 300 mensen in vizier

Wallerbos alleen verder: afsplit­sing in gemeente­raad Oost Gelre

28 augustus GROENLO - Raadslid Paul Wallerbos is uit de partij OOG gestapt en zit voortaan zelfstandig in de gemeenteraad van Oost Gelre. De reden voor het vertrek ligt in het verschil in visie tussen Wallerbos en OOG.