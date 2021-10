Vishandelaar Hans Fentsahm (55) zit veertig jaar in het vak: ‘Eet vis van het seizoen en hou het simpel’

Zestig jaar bestaat vishandel Fentsahm in Eibergen nu. Zijn kennis van vis gebruikt de inmiddels 55-jarige Eibergenaar allang niet meer alleen voor het fileren van haring of het bakken van kibbeling. Als hij niet in de kraam of de winkel werkt, staat hij voor de klas of treedt op als vertegenwoordiger van de Nederlandse visbranche, bijvoorbeeld op de Grüne Woche in Berlijn. Lesgeven doet hij op het mbo in Zwolle. „Ze belden mij of ik dat wilde doen. Vraag met niet waarom, ik denk omdat ik een vakidioot ben”, zegt hij met een grijns.