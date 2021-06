Visiegroep in Rietmolen: ‘School blijft welkom in de kerk’

Ook al gaan weinig Rietmolenaren nog ‘ter kerke’ uit geloofsovertuiging, ze zijn evengoed gehecht aan wat ze massaal het mooiste gebouw van Rietmolen noemen. Uiterlijk per 1 januari 2026 is de H. Caecilia kerk-af. Het gebouw wordt dan aan de eredienst onttrokken. Vanuit de voormalige locatieraad Rietmolen van inmiddels de fusieparochie Paulus-Ludger is een Visiegroep Toekomst H. Caecilia Rietmolen gevormd. Die studeert op opties voor nieuw gebruik van het uit 1931-1932 stammende kerkgebouw van architect Clemens Hardeman. De ‘pseudo-basiliek’ is na restauratie op dit moment tip-top onderhouden. Maar zonder serieuze exploitatie biedt dat geen garanties voor de toekomst.

Voorzitter Johnny Lankheet van de werkgroep: „Goed hergebruik cq toekomstig gebruik voor dit gebouw zoeken is best een uitdaging. Want als dorpsgemeenschap hébben we een prachtige huiskamer: de DAR, Dorpsaccommodatie Rietmolen. Wát we dus ook verzinnen: we willen daarvoor geen concurrentie creëren.”