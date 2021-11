Visles voor leerlingen basisschool IJzevoorde: ‘Veel leuker dan in de klas zitten’

,,Jongens kom kijken, snel, Twan heeft een vis gevangen!”, klinkt het langs de waterkant van de Bielheimerbeek in Doetinchem. Alle kinderen laten hun hengel vallen en rennen naar Twan toe om de eerste gevangen vis van de dag te bekijken. Achteraf blijkt het ook de enige van de dag.



Hoe Twan het deed? ,,Ik bleef gewoon rustig, keek naar de dobber en haalde de hengel op het juiste moment omhoog. Precies zoals we vanmorgen geleerd hebben.”



Want de kinderen een hengel in de hand drukken en dan loslaten, zo werkt vissen niet. Daar is een gedegen theorieles aan voorafgegaan, door vismeester Ron Menting.