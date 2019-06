Vissen in kleiput Winterswijk blijft illegaal

WINTERSWIJK - Visvereniging De Karper legt zich neer bij het visverbod in de kleiput in Winterswijk. Alle pogingen om het visrijke water tot visgebied te bestemmen zijn op niets uitgelopen.

Eigenlijk hadden ze al verwacht dat er geen visplekjes bij de kleiput zouden worden uitgezet door de gemeente. ,,De ambtenaren waren er van meet af aan tegen”, zegt voorzitter Hans Bax van de 1.700 leden tellende visvereniging. Het water in de kleiput stikt van de vis. Er wordt veel illegaal gehengeld. Het leek De Karper daarom een goed idee voor het water officieel vergunning aan te vragen, zodat er ook op ongewenste visactiviteiten gehandhaafd kan worden.

Oevers

Het Waterschap Rijn & IJssel had geen bezwaar. Ook Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK), dat langs twee kanten van de kleiput bos heeft liggen, heeft er geen problemen mee zolang het bos met rust wordt gelaten. ,,Wij gaan niet over de kleiput. De oever langs de hele kleiput is van de gemeente, ze kunnen daar doen wat ze willen”, zegt Leo Cleiren van GLK. Het enige dat hij met de gemeente heeft besproken is dat er geen speciale paden vanuit het bos naar eventuele visplekken worden gemaakt.

De rust in het gebied is voor wethouder Inge Klein Gunnewiek het belangrijkste punt om een visvergunning te weigeren. ,,Maar er zijn meer redenen. Het parkeren langs de Driemarkweg. De beoogde rietkraag van 30 tot 50 meter. In het hele plan is gewoon niet voorzien in visgelegenheid”, zegt ze.

Treintje

Van het idee om langs de Driemarkweg verblijfsrecreatie te maken, inclusief de terugkeer van het treintje dat er ooit reed, weet Klein Gunnewiek niets.

Vorige week kwam het eindoordeel van de gemeenteraad: er mag niet gevist worden in de kleiput, ondanks verweer van de oppositie (CDA, D66 en Winterswijk Vooruit). Want hoe verhoudt zich de gewenste rust met de grondstortingen in de kleiput, het naastgelegen gronddepot en de aanleg van mountainbike- en wandelroutes, wilden ze weten.

Politieke wind