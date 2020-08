Vissen krijgen weer zuurstof in vervuilde Boven-Slinge bij Winterswijk

Plotselinge vissterfte was voor het waterschap aanleiding om in actie te komen. Uit metingen bleek dat er een ernstig zuurstofgebrek was in de Boven-Slinge bij de grensovergang tussen Oeding en Kotten. ,,Het vermoeden is dat er door een riooloverstort vervuild water uit Duitsland naar Nederland is gestroomd”, zegt ecoloog Matthijs de Vos van het Waterschap.



Tien tankwagens van 36.000 liter water, die werden opgepompt uit het lager gelegen deel van de Boven-Slinge bij Miste, zijn overgebracht naar Kotten. Sommige mensen dachten dat er een illegale lozing bezig was, maar dit was niet het geval. ,,We hebben de vervuilde plek doorgespoeld met gebiedseigen water”, aldus De Vos.