Vissen lagen te happen naar lucht in bijna lege vijver Zelhem

Uiteindelijk werd een brandweerwagen ingezet om water uit een naastgelegen grondwaterput in de vijver te pompen. Binnen drie uur was er 150.000 liter in de bijna leegstaande vijver gepompt en waren de vissen gered.

Wie betaalt uitrukken van tankwagen?

Masselink, die zelf bij de brandweer werkt, belde via 112 de meldkamer en kreeg een collega aan de lijn. Omdat het hier een structureel probleem is, waar de gemeente al veel eerder iets aan had moeten doen, en geen calamiteit was het heel lang de vraag wie het uitrukken van een tankwagen met zes man sterk zou betalen. Na telefonisch overleg tussen brandweer en gemeente is uiteindelijk vanuit de kazerne Zelhem een tankwagen met slechts drie man uitgerukt. ,,Ik was zelf een van die drie. Binnen drie uur was de vijver weer redelijk gevuld.”