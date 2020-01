Visser die survival-atleet uitschakelde met vishaak in Beltrum meldt zich: ‘Voorlopig wel uitgevist’

Voor verzame­laar Ben uit Dinxperlo kan een krant niet oud genoeg zijn

18:20 DINXPERLO - Er moet een mooi stuk in de lokale krant hebben gestaan, maar die krant is al weggegaan met het oud papier. Het zal menigeen bekend voorkomen. Met een beetje geluk heeft een buurman in zo'n geval de krant nog liggen. In Dinxperlo hebben ze aan Ben Maandag (80) wat dat betreft een hele goeie, want hij kan zelfs de kranten van jaren terug nog zo voor de dag halen.